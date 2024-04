Firenze SprintFestival, che show

Anche nel 2024 l’Asd Vision Sport e Atletica Firenze Marathon si uniscono per realizzare la seconda edizione del Firenze SprintFestival. Oggi pomeriggio al glorioso stadio Ridolfi i velocisti potranno misurarsi su ogni distanza dai 100 ai 400 metri comprese le gare spurie di 150 e 300 metri. Al debutto stagionale alcuni velocisti di primo piano che cercheranno un test affidabile con vista suoi mondiali di staffette in Bahamas di maggio. Tra le sfide più interessanti quella sui 150 tra i compagni di allenamento Chituru Ali (Fiamme Gialle) e Abeykoon Yupun (Nissolino Sport). Nei 100 metri il tempo migliore è quello del finanziere Matteo Melluzzo che se la vedrà con Erik Marek (Atletica Bergamo) e Andrei Alexandru Zlatan (Fratellanza Modena). Anche quasi tutti i migliori quattrocentisti azzurri scenderanno in pista a Firenze.