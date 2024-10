Follonica-Sandrigo. Esordio al Capannino. Entusiasmo azzurro

Si torna in pista. Il Follonica, dopo la sfida di andata della Supercoppa Italiana contro il Forte dei Marmi torna a giocare per la prima giornata del massimo campionato di hockey pista che stasera (alle 20.45) consumerà la prima giornata. Al Capannino arriverà il Sandrigo, squadra che presenta un gruppo di ragazzi pronti a dare battaglia dal primo all’ultimo minuto. "Dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo messo in pista contro il Forte dei Marmi nel primo tempo – ha iniziato il tecnico Sergio Silva –. Nella seconda frazione siamo calati. Troppo lenti e macchinosi. Contro il Sandrigo dovremo necessariamente cambiare atteggiamento".

Il Sandrigo si presenta a questo appuntamento con due novità: a guidare la squadra dalla panchina sarà Gaetano Marozin, tecnico di lungo corso che torna in panchina dopo qualche anno di "riposo". In porta invece ci sarà Català, che arriva dopo un’ottima stagione a Grosseto e dunque darà una mano a blindare una difesa che potrà schierare anche il nazionale cileno Felipe Castro che ha un passato importante in Spagna con la maglia del Reus. Follonica ha comunque la squadra al completo: in porta Barozzi (Mugnaini pronto al subentro), i giocatori di movimento saranno Thiel, Franchi, Federico e Marco Pagnini, Davide e Francesco Banini, Montigel e Bracali.