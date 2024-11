Follonica travolgente. Battuto il Forte sei a uno

Il Follonica torna al successo (6-1 il finale) in casa col Forte dei Marmi, scaccia la paura e respira nuovamente aria di buona classifica. E’ un bel Follonica quello che mette sotto i versiliesi fin dall’inizio nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Francesco Banini, fermato dalla febbre. Il Forte (ancora senza Ambrosio, infortunato alla mano) ha le rotazioni obbligate ma ribatte, colpo su colpo, le folate biancazzurre che si concretizzano solo al tramonto del primo tempo dopo qualche parata di un Barozzi tornato nuovamente un muro insuperabile: è Alessandro Franchi, con un gran gol da dietro porta, a portare in vantaggio il Follonica e dopo 2’ Federico Pagnini raddoppia al volo su assist del cugino Marco che lo vede entrare centralmente in area. Nel secondo tempo non c’è partita: il Follonica prende le redini del match e fa il tris con Federico Pagnini (rigore) e chiude il match con Davide Banini che buca Gnata. Il Forte ha un sussulto con Borgo (deviazione da vicino) ma i ragazzi di Silva chiudono definitivamente il mach ancora con Federico Pagnini (tripletta personale per il capitano di mille battaglie) su tiro diretto e impreziosiscono il risultato con il secondo gol stagionale di Max Thiel che chiude ogni discorso. Mercoledì si torna in pista con l’Innocenti Follonica di scena sulla pista di Novara. FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini); D. Banini (1), F. Pagnini (3), M. Pagnini, Franchi (1), Thiel (1), Montigel, Bracali. All. Silva.