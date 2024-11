Follonica, un brutto ko. Sconfitta con l’Herringen

Ancora una sconfitta per il Follonica nella fase di qualificazione alla prossima Champion’s League. La squadra di Silva, tornato in panchina dopo la squalifica, si è arresa all’Herringen (2-1 il finale), squadra campione di Germania. Un ko che adesso mette i biancazzurri con le spalle al muro. Primo tempo combattuto tra le due squadre che hanno cercato di superarsi fin dall’inizio. I maremmani recuperano Franchi e affidano la gabbia al giovane Ernesto Maggi. Il Follonica però non riesce a scrollarsi quel timore visto contro il Voltregà. Dopo qualche parata del portiere dell’Herringen, il Follonica passa in vantaggio con Francesco Banini che segna in power play dopo aver fallito il tiro dal dischetto. Quando il primo tempo sembrava chiudersi col vantaggio degli azzurri, è Torres a griffare il pareggio. E nel secondo tempo, inaspettatamente è l’Herringen che passa in vantaggio grazie al gol di Shulz. Il Follonica ci prova ma l’Herringen riparte con veloci contropiedi. E’ bravo Maggi a fermare il rigore (battuto due volte) da Karshau, con il Follonica che prova a spingere con tutti gli effettivi ma il portiere di casa fa buona guardia sulle conclusioni ravvicinate di Thiel, Franchi e Francesco Banini. Stamani (alle 10.30) il Follonica tornerà in pista contro il Reus. Serve un successo per evitare l’ultimo posto nel girone.