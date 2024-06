Football Americano. Aquile a Cecina, ultimo test in vista dei playoff

Ultima trasferta di regular season per le Aquile, che stasera voleranno a Cecina per incontrare i Trappers con l’obiettivo di chiudere in bellezza questa prima parte di stagione del campionato di IFL2 ed affacciarsi ai playoff da protagonista. Appuntamento alle 18.30 al Trappers Cecina Hunt Field quindi, con i tifosi che potranno seguire la partita in diretta collegandosi attraverso la pagina www.fidaf.gameday.org qualora non siano al seguito della squadra estense. Partita dalle molte facce, con le Aquile desiderose di riscattare la sconfitta subita tra le mura di casa e l’unica sconfitta in campionato, in aprile, con il punteggio di 28-21 a favore dei Trappers al termine di un incontro dove i troppi errori dei ferraresi si erano scontrati invece con la determinazione dei toscani. Gli estensi arrivano a Cecina con una striscia vincente di tre partite, di cui l’ultima sabato scorso, contro i Chiefs lasciati a 0 punti, mentre i Trappers con una settimana di riposo alle spalle arrivano da due sconfitte consecutive ad opera dei Vipers Modena prima e dei Chiefs Ravenna due settimane fa, che li ha esclusi al momento dalla corsa ai playoff. La squadra di coach Pippin, forte del primo posto nel girone, è comunque tranquilla di disputare la post season, però nel weekend si giocherà anche lo scontro diretto tra le altre due capoliste dei gironi B e C ovvero Pirates Savona e Bengals Brescia ed una eventuale sconfitta dei Pirates, con gli estensi che vincono a Cecina, potrebbe proiettare le Aquile al 2° posto del ranking nazionale evitando di disputare le wild card e giocando direttamente la semifinale. Tracciato lo scenario possibile, gli estensi rimangono con i piedi a terra e si concentrano sulla partita. Se sembra confermato il rientro del quarterback Scaglia in cabina di regia, è anche vero che l’offense estense dovrà fare a meno del forte offensive lineman Martinelli, mentre la difesa sarà priva del linebacker Foti. Qualche acciacco per qualche altro giocatore, com’è normale a questo punto della stagione, però bisognerà stringere i denti vista l’importanza della partita e con la possibilità di recuperare comunque prima di disputare i playoff di metà giugno.