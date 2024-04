Football americano. Aquile ancora in casa contro Cecina Le Aquile di Ferrara affrontano i Trappers Cecina in una sfida cruciale al Mike Wyatt Field. Gli estensi guidano il girone A di IFL2, mentre i toscani sono al 3° posto. Il quarterback Scaglia è in grande forma, con un attacco che segna in media 48 punti a partita.