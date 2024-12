Football Americano. Aquile e Duchi, successo convincente

Vittoria convincente contro i Wolverines Piacenza (36-14) per le Open1 Aquile Ferrara nella penultima partita della regular season di Coppa Italia. Il match, disputato al Centro Sportivo Mazzoni ha evidenziato ancora una volta la solidità della squadra di coach Rigato, nonostante alcune difficoltà iniziali e qualche errore da limare. La partita è iniziata con una prestazione dominante della difesa estense, che ha subito imposto il ritmo. Pulpito si è messo in evidenza con un intercetto decisivo, trasformato in touchdown, seguito da una safety che ha portato il punteggio sul 9-0 già nel primo quarto.

Nel secondo quarto, l’attacco delle Aquile ha preso il controllo, con touchdown segnati da Bindini e da Frabo che ha fatto letteralmente una prestazione è stata da incorniciare. Nonostante un paio di intercetti subiti dai quarterback Buriani e Ladisa, l’alternanza tra i tre registi ha funzionato, dimostrando una buona capacità di adattamento alle situazioni di gioco. Nel quarto quarto, con il risultato ormai in cassaforte, le Aquile hanno fatto ruotare diversi giocatori, permettendo ai Wolverines di segnare due touchdown. Nonostante qualche copertura difensiva sbagliata, la squadra ha gestito con tranquillità il vantaggio, chiudendo il match sul 36-14. Con questa vittoria, le Aquile si preparano all’ultima partita di regular season, in programma domenica 8 dicembre al Mike Wyatt Field contro i Marines Lazio, attualmente primi in classifica. Sorridono anche i Duchi, dominio sui Doves e accesso ai playoff con regular season perfetta, sei vinte e zero sconfitte. I Duchi concludono la regular season con una schiacciante vittoria per 65-7 contro i Doves Bologna, confermando la loro supremazia assoluta nel campionato under 18.