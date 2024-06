Football Americano. Aquile in campo con i senior. Sfide contro Arona, Torino e Roma

Weekend di finali per il flag football estense, che da ieri a domenica vedrà concludersi i campionati maschili e femminili senior presso gli impianti sportivi della Fattoria Principina di Grosseto, da anni sede dell’ultimo appuntamento stagionale del flag football, soprattutto giovanile. Già disputate nello scorso weekend le finali giovanili under 17, 15 e 13 a cui purtroppo i Duchi non sono riusciti ad approdare tocca alle ragazze delle Fenici ed alla formazione senior delle Aquile giocarsi l’accesso alle finali. Inizieranno le Fenici gcon la prima fase di qualificazione, con le estensi riunite in un girone a 4 squadre con Lions Bergamo, Driadi Torino e Heroes Milano. Quattro in tutto i gironi di qualificazione comprendenti tutte le 16 squadre del campionato, organizzati in base ai risultati ottenuti durante la stagione regolare con le prime 2 squadre di ogni girone che accederanno alla fase finale concorrendo per il titolo. Per le Fenici, allenate in attacco da coach Medini e in difesa da Coach Golfieri, non sarà un impegno facile e le estensi dovranno vincere sicuramente due dei 3 incontri per poter assicurarsi un posto tra le prime 8. La squadra è comunque pronta e al completo, le avversarie sono tutte alla portata delle ragazze e sarà importante giocare con grinta e determinazione per portare a casa il risultato.

Oggi invece scenderà in campo la formazione senior maschile e anche in questo caso i risultati andranno ad influire sulle partite della domenica. Purtroppo la squadra ferrarese, sempre allenata da Golfieri, si presenta al via con numerose assenze per infortuni, come per esempio Medini e Martinelli, mentre Bindini, che è impegnato anche con il tackle verrà tenuto a riposo in via precauzionale. Assenti anche Capitozzo e D’Orazio, mentre è riconfermato l’ottimo quarterback Tommaselli e con qualche giovane atleta dei Duchi che andrà a rinforzare il roster estense. Le Aquile giocheranno oggi contro 65ers Arona alle 11.30 e alle 13 contro Giaguari Torino, per concludere alle 16 con i Raptors Roma.