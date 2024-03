Football Americano. Aquile, stagione alle porte

Manca poco al debutto in campionato per le Aquile Ferrara, con la stagione ufficiale della IFL2 (nuovo nome della 2° divisione) che prenderà il via già questo weekend con le prime partite ma con le Aquile che osserveranno un turno di riposo in questa prima giornata. Sono 13 le formazioni ai nastri di partenza della IFL 2 suddivise in 3 gironi e con gli estensi che ritrovano qualche vecchia conoscenza della scorsa stagione; infatti a disputare la regular season con gli estensi saranno Grizzlies Roma, Chiefs Ravenna, Trappers Cecina, mentre gli Hogs Reggio Emilia del 2023, dopo l’unione con i Vipers Modena saranno la nuova avversaria degli estensi con i colori modenesi. Se da un lato conoscere già gli avversari può essere un vantaggio, dall’altro sarà però opportuno non sedere sugli allori delle vittorie passate, con le Aquile che conclusero la regular season imbattute; difatti le avversarie hanno lavorato nei mesi passati , così come gli estensi, per rafforzare e migliorare la qualità dei team in gara con acquisti di giocatori e cambi di allenatore per cui ci sarà da aspettarsi parecchie sorprese all’esordio in campionato. La campagna acquisti dei Trapper Cecina, che già lo scorso anno furono un osso duro per le Aquile, è stata consistente in questi ultimi mesi e la fusione tra Hogs e Vipers ha sicuramente dato vita ad una squadra assai più ostica da affrontare. Come dicevamo, l’esordio degli estensi è rimandato al 10 marzo quando la squadra di coach Pippin ospiterà al Mike Wyatt Field i Grizzlies Roma con calcio d’inizio alle 14. Per gli estensi seguirà poi un calendario un po’ particolare, con la squadra che giocherà in casa le prime 4 partite della stagione ed in trasferta le successive 4 fino ai playoff di giugno. Quindi per le Aquile, dopo l’esordio con la formazione romana si ritornerà in campo in casa il 17 marzo contro i Vipers Modena sempre alle 14 e dopo un altro turno di riposo il 7 aprile contro i Chiefs Ravenna ed il 14 aprile contro i Trappers Cecina. Il girone di ritorno tutto in trasferta vedrà le Aquile giocare il 4 maggio a Roma contro i Grizzlies e il 18 maggio contro i Vipers a cui seguirà la trasferta del 25 maggio a Ravenna contro i Chiefs.