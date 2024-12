Football Americano. Aquile, vittoria e playoff contro i Marines Lazio

Nell’ultima giornata di regular season di Coppa Italia, le Open1 Aquile Ferrara hanno superato i Lazio Marines per 12-6 in una sfida giocata in condizioni meteorologiche proibitive al Mike Wyatt Field. Con questa vittoria, le Aquile si garantiscono il vantaggio del fattore campo per i playoff, dove affronteranno nuovamente i Marines Lazio, questa volta in una sfida ad eliminazione diretta, il 21 o 22 dicembre a Ferrara. Come previsto, la partita è stata caratterizzata da un’intensa lotta tra le difese, che hanno saputo mantenere il controllo in condizioni di forte vento e pioggia battente. Entrambe le squadre hanno trovato difficoltà a far avanzare la palla, rendendo ogni guadagno di yard una vera impresa. "È stata una partita giocata in trincea", ha commentato HC Rigato delle Aquile. "Le linee hanno lottato duramente su ogni snap e le difese sono state protagoniste assolute".

La partita si è aperta con i Marines in vantaggio, grazie a una corsa di Cacciola, ma la trasformazione non è andata a segno. Le Aquile hanno risposto prontamente con Bindini, che ha portato il punteggio sul 6-6.

Nel secondo e terzo quarto, le difese hanno continuato a dominare, forzando turnover cruciali. Pulpito, Zucchini per le Aquile e Biagini per i Marines si sono distinti per la loro capacità di recuperare palloni e mantenere la pressione sull’attacco avversario. Nonostante alcune difficoltà a trovare continuità offensiva, le Aquile hanno mantenuto il controllo della partita. L’azione decisiva è arrivata nel quarto quarto, quando Maggiore ha segnato su corsa il touchdown che ha fissato il risultato sul 12-6. Le difese, ancora una volta, hanno chiuso ogni spazio, garantendo alle Aquile una vittoria sofferta ma meritata.

Con questa vittoria, le Aquile chiudono la regular season con un record di 5-1 e si preparano a ospitare nuovamente i Marines Lazio per il primo turno di playoff, il 14 dicembre al Mike Wyatt Field. Il rematch si preannuncia una sfida di alto livello, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per proseguire il loro cammino in Coppa Italia. Mentre le Aquile si preparano per la post-season, gli SGI Duchi osserveranno una BYE week in attesa del risultato delle wildcard. La squadra Under 18 scoprirà presto il nome del proprio avversario per la semifinale.