Football Americano. Coach Degli Esposti e quattro Aquile in azzurro. Le convocazioni della selezione under 19

Weekend in azzurro per alcuni giocatori e allenatori delle Aquile, che nel weekend saranno impegnati a Cadimare (La Spezia) con la nazionale italiana under 19 allenata da Giorgio Longhi in preparazione dell’impegno dell’11 maggio prossimo contro i pari età della Francia per i campionati europei. Il weekend pasquale vedrà tutti i campionati nazionali in pausa e l’unica partita che verrà disputata sarà l’amichevole che la nazionale under 19 giocherà oggi pomeriggio allo Stadio Vigorelli di Milano contro una selezione statunitense di atleti delle high school. Tre giorni quindi di allenamenti e una partita per consentire al coaching staff azzurro di definire il roster dei giocatori che potranno vestire la maglia azzurra contro la Francia. Per le Aquile sono stati convocati l’ottimo runningback estense Filippo Franco, un punto fermo della squadra senior ferrarese dotato di grandi doti atletiche e che ha ormai maturato una grande esperienza di gioco. Esperienza che può vantare con la maglia della nazionale anche Edoardo Motta, linebacker già al 2° anno da titolare nella difesa estense malgrado la ancora giovane età. Ancora tra i convocati, Filippo Montanari, che nel ruolo di linea d’attacco sta conquistando sempre maggior minutaggio nell’attacco estense e saprà certamente ricavarsi spazio in nazionale. A chiudere la rosa dei giocatori convocati Tommaso Zucchini, poderoso giocatore della linea difensiva estense e del team azzurro. Per quanto riguarda il coaching staff, sarà presente Piergiorgio Degli Esposti, braccio destro di Gordon nella difesa estense.