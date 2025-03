Football americano. Domenica da ricordare, primo successo per le Aquile

Domenica da ricordare per le Aquile Ferrara, che conquistano la prima vittoria stagionale nel campionato IFL 2025 superando i Pirates Albisola per 35-14 al Mike Wyatt Field. La partita si apre con un primo quarto dominato dalle difese: nessuna delle due squadre riesce a varcare la end zone avversaria. Sugli scudi la difesa estense, con Zucchini autore di un sack sull’import ligure Ugalde. Nel secondo quarto le Aquile cambiano marcia. Dopo alcuni ottimi drive, è Aaron Allen a colpire per due volte consecutive, trovando Williams con passaggi chirurgici in end zone. Il numero 9 si distingue come ricevitore, running back e ritornatore, in un pomeriggio da autentico uomo ovunque. Due extra point perfetti di Bindini portano Ferrara sul 14-0. I Pirates reagiscono con un touchdown di Delfino su passaggio di Baildal, trasformato da Dervishi, accorciando sul 14-7 prima dell’intervallo.

Nel terzo quarto, i Pirates tentano di rientrare in partita, ma da questo momento in poi, è dominio estense. Nel quarto periodo, le Aquile chiudono i giochi. Percy King recupera un intercetto, seguito da un altro recupero difensivo, stavolta con Fantin. Nel frattempo, Williams firma il suo terzo touchdown personale su corsa, portando il punteggio sul 28-14. L’ultimo acuto arriva da Pascolo, che intercetta un passaggio e lo riporta direttamente in end zone. Bindini, infallibile anche alla quinta trasformazione, fissa il definitivo 35-14.