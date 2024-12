Football americano. Doppia finale a Milano per Aquile e Duchi

Il weekend appena trascorso ha regalato grandi emozioni al movimento delle Aquile Ferrara, con entrambe le formazioni giovanili che hanno conquistato l’accesso alle rispettive finali. Le Open1 Aquile Ferrara hanno superato i Lazio Marines con il punteggio di 26-12 nella semifinale di Coppa Italia, disputata sabato sera alla storica Lunetta Gamberini di Bologna.

In una partita segnata da intensità e fisicità, le Aquile hanno dimostrato grande solidità difensiva e concretezza offensiva. Tra i protagonisti, Luccarini, autore di tre touchdown, e Pulpito, decisivo con due intercetti. La difesa, guidata da un gruppo compatto e determinato, ha saputo contenere gli attacchi avversari, regalando sicurezza al team. Coach Rigato ha elogiato il gruppo: "Abbiamo avuto una difesa solida che ha saputo contenere un avversario fisico come i Marines. In attacco abbiamo trovato soluzioni grazie alla determinazione dei ragazzi. È stata una battaglia, ma siamo riusciti a imporci. Ora ci aspetta una finale durissima contro una squadra di altissimo livello come gli Skorpions Varese". Gli Skorpions, infatti, hanno battuto i Dolphins Ancona per 37-20, confermandosi una delle squadre più complete e temibili della competizione.

Domenica pomeriggio al Mike Wyatt Field, gli SGI Duchi under 18 Ferrara hanno battuto i Seamen Milano per 19-14, conquistando un posto nella finale del campionato Under 18. In una sfida equilibrata, i Duchi hanno saputo reagire nei momenti difficili, grazie a una straordinaria prestazione di squadra. Quarto, con due passaggi da touchdown per Tomaselli, e Franco, autore del touchdown decisivo su corsa, hanno guidato l’attacco. La difesa, solida e ben organizzata, ha respinto con successo gli assalti dei Seamen nei minuti finali.

Le finali si terranno nello storico Velodromo Vigorelli di Milano, in un evento che celebrerà il meglio del football americano giovanile e senior.