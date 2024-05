Football Americano. Duchi in maglia azzurra con la Francia a Piacenza

Un altro weekend ricco di impegni per la società del presidente Ferrandino, che pur con la formazione senior delle Aquile a riposo vedrà scendere in campo le squadre di flag football dei Duchi under 17 e under 15 e avrà un paio di giocatori in campo con la nazionale under 19 che affronterà i pari età della Francia oggi in vista delle qualificazioni ai campionati europei. Proprio questo sarà il primo evento del weekend con la nazionale italiana allenata da Giorgio Longhi, che scenderà in campo alle 15 a Piacenza allo Stadio Beltrametti in una partita che si prospetta assai avvincente visto il valore dei transalpini; nelle file degli azzurri ci saranno Edoardo Motta, linebacker titolare delle Aquile ed il runningback Filippo Franco ottimo e versatile atleta che da due stagioni è uno dei protagonisti dell’attacco estense. In forse la partecipazione del difensore Tommaso Zucchini, ancora alle prese con un infortunio ad un ginocchio che gli sta impedendo di allenarsi e giocare con continuità con la formazione estense.

Domani invece toccherà ai campionati di flag giovanili, con i Duchi under 17 impegnati nel bowl di Forlì con Golden Bears Trieste, Warriors Bologna e Titans Romagna. Gli estensi al momento sono a pari merito in testa al girone E del campionato con i Titans Romagna, con entrambe le formazioni che hanno un record di 3 vittorie ed 1 sconfitta. Gli estensi con Mattia Boscolo in cabina di regia affronteranno alle 12.20 i Titans Romagna in una partita che può valere il primo posto nel girone e poi nel pomeriggio alle 16.20 scenderanno in campo contro i Golden Bears Trieste. L’under 15 dei Duchi sarà invece impegnata nel Bowl di Modena al Centro Sportivo Magotti giocando alle 12 contro i Vipers Modena ed alle 14 contro i Lions Bergamo. Ancora a secco di vittorie la formazione estense ha pagato nella prima giornata diverse assenze che dovrebbero essere recuperate per il bowl di domenica ma, al suo primo campionato di categoria la squadra non ha pretese di grandi risultati se non quello di migliorare partita dopo partita per creare solide basi per il proprio futuro.