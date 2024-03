Football americano. Duchi under 17 subito protagonisti contro Warriors Bologna e Titans Romagna

Weekend di flag football quello appena trascorso, che ha visto l’inizio dei campionati giovanili con i Duchi under 17 in campo a raccogliere i primi successi stagionali. Prologo all’esordio in campo è stata la presentazione dei campionati di flag tenutasi venerdì pomeriggio al Mike Wyatt Field, a cui ha partecipato l’assessore Dorota Kusiak, con il presidente delle Aquile Alfredo Ferrandino a introdurre il progetto flag football coadiuvato da coach Andrea Golfieri, responsabile del progetto scuola per l’associazione sportiva estense, nonché capo allenatore della formazione under 17. Saranno tre i campionati nazionali a cui prenderanno parte i giovani Duchi e la formazione femminile delle Fenici, con alcune delle ragazze che hanno la possibilità di disputare partite anche con le formazioni maschili. Dalla conferenza di venerdì si è poi passati al giudizio del campo, con il Mike Wyatt Field che ha ospitato la prima giornata di flag under 17 per i Duchi ed anche la prima giornata del torneo under 15, che però vedrà scendere in campo i Duchi solo a fine aprile. La squadra estense ha affrontato con successo in tarda mattinata i Warriors Bologna, battuti nettamente 34-12 con una prestazione spettacolare della difesa estense (allenata da Edoardo Motta) che a fine giornata mette in archivio 10 intercetti e 3 sack di Carlotta Bolognesi, bravissima a mettere sotto pressione i qb avversari con veloci blitz. L’attacco guidato da Mattia Boscolo in campo e dall’esordiente Giacomo Bencivenga nel ruolo di offensive coordinator, ha trovato più volte la via del touchdown senza problemi imponendosi con grinta sulla difesa avversaria. Il copione si è ripetuto nella partita successiva contro i Titans, con i Duchi che hanno vinto 32-8 imponendo il loro gioco fin dall’inizio. Nell’ultimo incontro della giornata tra Warriors e Titans sono stati questi ultimi ad avere la meglio ed imponendosi per 20-15. La prossima tappa per l’under 17 sarà il 28 aprile ancora a Ferrara.