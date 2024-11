Football americano, medaglia di bronzo del Coni per i pratesi Giachin e Vitti

Prato, 14 novembre 2024 - Ormai un biennio fa riuscirono a coronare il sogno di una vita: dopo aver sfiorato il titolo nel 2019, sono riusciti a laurearsi campioni d'Italia di football americano fra le fila dei Guelfi Firenze. Una vittoria nemmeno tanto a sorpresa che fece loro ottenere un riconoscimento consegnato dal governatore Eugenio Giani e dall'allora assessore comunale allo sport Luca Vannucci. E proprio pochi giorni fa, a ricordo di quella vera e propria impresa sportiva, sono stati premiati anche dal Coni: il Comitato olimpico li ha insigniti della medaglia di bronzo al valore sportivo. Riccardo Giachin, Damiano Vitti ed Andrea Giachin ricordano con gioia la stagione agonistica 2022, ma c'è da scommettere che ricorderanno anche quest'anno alla luce di quest'ultimo riconoscimento. Le strade dei tre giocatori pratesi si sono oggi divise: solo Damiano è rimasto nei Guelfi anche nella stagione chiusasi pochi mesi fa, sfiorando quello che sarebbe stato il secondo Scudetto (i fiorentini hanno perso l'”Italian Bowl”, la finalissima, contro i Panthers Parma, ndr). Andrea Giachin aveva ad esempio deciso di lasciare Firenze, firmando con i Trappers Cecina e scendendo così in seconda divisione. Ma chissà che qualcuno di loro non possa tornare a vincere ancora il campionato in futuro.

G.F.