FOOTBALL AMERICANO: la finale l’11 gennaio a milano. I giovani Warriors sfidano il Vh Team per il titolo under 15

Un traguardo importante per il mondo Warriors che, nel frattempo, sta cominciando a fissare i paletti per la prossima stagione quando i Guerrieri saranno ancora uno dei punti fermi del massimo campionato. La formazione under 15, allenata da Michele Volpones, ha conquistato la finale tricolore. L’11 gennaio, al Vigorelli di Milano, ci sarà l’ultimo atto della stagione con il Vh Team. Una formazione trasversale che raccoglie i migliori prospetti di categoria di Vipers Modena – un paio d’anni fa c’era stato il tentativo di operare insieme con i Guerrieri –, gli Hogs Reggio Emilia e i Doves Bologna di Luca Aldrovandi. Nel campo di casa, al centro sportivo Bernardi, i giovani Guerrieri nella semifinale spazzano via i Frogs Legnano 58-26. Protagonisti assoluti del confronto Marco Lambertini, Tommaso Serra e Achille Volpones.

E insieme con l’attività giovanile va di pari passo quella della prima squadra. Il campionato, come annunciato in passato, vedrà al via dodici formazioni, suddivise in due gironi.

Il via della Ifl a fine febbraio, con la società della presidente Elisabetta Calzolari che dovrà cercare di far dimenticare l’ultima stagione, quella contraddistinta da una serie di sconfitte per un gruppo – ma alla vigilia della stagione tutto questo era stato messo in preventivo – molto giovane. E per aiutare il mondo Warriors a crescere, sono già stati individuati i due stranieri. Il quarterback ha 22 anni, si chiama Cadian Lee Vang ed è originario di Green Bay. Cadian è alto 180 centimetri per 82 chili di peso.

Fisico più massiccio (189 centimetri per 100 chili di peso) per il linebacker, Gael Laurent. Gael, 25 anni, è originario di Miami e dopo la Miami Jackson High School si è perfezionato con gli Argonauts di West Florida. Il quarterback, invece, cresciuto nella Ashwaubenon High School, vanta pure esperienze europee, in Germania, nelle fila dei Vorpommern Vandals.