Football Americano. Le Aquile sbancano Ancona. Con i Dolphins finisce 31-10

Le Open1 Aquile Ferrara tornano da Ancona con una convincente vittoria per 31-10 contro i Dolphins, in una partita valida per la Coppa Italia. Un successo importante che rilancia le ambizioni playoff della squadra estense. La partita si è aperta con un buon ritmo per le Aquile, che hanno subito trovato la via della end zone nel primo quarto grazie a una corsa di Luccarini, trasformata con successo per portare il punteggio sul 7-0.

Nel secondo quarto, i Dolphins hanno risposto con un field goal di Balzo, accorciando le distanze sul 7-3. Tuttavia, le Aquile non si sono fatte intimidire e hanno risposto immediatamente con un altro touchdown di Luccarini, anche se la trasformazione non è andata a buon fine, chiudendo il primo tempo con un parziale di 13-3. Nel terzo quarto, i Dolphins hanno tentato una rimonta grazie a un touchdown di Erba e alla trasformazione da un punto, portandosi sul 13-10. Ma le Aquile hanno reagito subito con una segnatura di Bindini, seppur senza riuscire nella trasformazione, portando il risultato sul 19-10. L’ultimo quarto ha visto la definitiva supremazia delle Aquile: prima un touchdown di Maggiore, poi uno di Cavrini hanno chiuso la partita sul 31-10, con una difesa che ha mantenuto alta l’intensità fino alla fine, non concedendo più nulla agli avversari. Con questa vittoria, le Aquile consolidano la loro posizione in classifica e guardano con fiducia ai prossimi impegni.