Palio Fiorentino, foto e classifiche. Festa per la nuova ambulanza

Sesto Fiorentino, 18 novembre 2024 – La 22ª edizione del Palio Fiorentino ha trasformato le strade di Sesto Fiorentino in un palcoscenico vibrante di emozioni, dove sport e solidarietà si sono incontrati in una giornata memorabile, nonostante la pioggia insistente.

L’organizzazione dell’evento, curata con meticolosa precisione dai giovani e dinamici soci del GS Il Fiorino, ha dimostrato ancora una volta la forza del sodalizio guidato dal presidente Alberto Visani e dal direttore tecnico Fulvio Cappelli. Grazie al sostegno dello sponsor BIG MAT Cerbai e Focardi, entrambi legati al mondo del podismo, e al lavoro instancabile dei volontari, il percorso cittadino di 2,5 km, da ripetere quattro volte, ha accolto quasi 800 atleti, creando un’atmosfera carica di competizione e passione.

Le classifiche

Le due manche previste hanno permesso a tutti i partecipanti di dare il meglio di sé: la prima riservata alle categorie femminili e agli uomini dai 50 anni in poi, la seconda dedicata ai giovani allievi e agli atleti fino alla categoria dei 45 anni. Il circuito cittadino, apprezzato per il suo dinamismo, ha offerto curve impegnative ma mai proibitive, e il vincitore ha tagliato il traguardo sotto i 30 minuti, a testimonianza dell’eccellenza tecnica degli organizzatori e della determinazione dei corridori, anche sotto la pioggia.

Un’ambulanza per la comunità: il cuore pulsante dell’evento

Ma il vero protagonista della giornata è stato il gesto di straordinaria solidarietà che ha segnato le premiazioni: l’inaugurazione di un’ambulanza, acquistata grazie alla collaborazione tra la Misericordia di Sesto Fiorentino e la ETS Regalami un Sorriso. Un progetto reso possibile dalla generosità degli stessi podisti e di tutte le associazioni coinvolte.

Nel suo discorso, il presidente di Regalami un Sorriso Piero Giacomelli ha sottolineato come questo traguardo rappresenti il coronamento di un impegno collettivo, dimostrando che lo sport può essere una forza trainante per il bene comune. Emozionante anche l’intervento di Gabriella Bruschi, delegata della Uisp, che ha ribadito l'importanza dello sport come motore di inclusione sociale.

Damiano Sforzi, assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino, ha espresso con entusiasmo il proprio sostegno all’iniziativa, ricordando che “lo sport è vita, salute e, quando produce effetti solidali, raggiunge la sua massima espressione”.

Un momento di emozione e gratitudine

Il momento più toccante è stato il suono della sirena dell’ambulanza appena inaugurata: un richiamo simbolico che ha unito i presenti in un lungo e caloroso applauso, accompagnato da lacrime di gioia e commozione. Un applauso che non era solo per celebrare l’evento, ma anche per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile un sogno che ora diventa una realtà concreta per il territorio.

Il Palio Fiorentino 2024 non è stato soltanto una gara, ma una dimostrazione di come lo sport possa essere veicolo di valori autentici, in grado di ispirare e unire comunità intere. Un traguardo che lascia il segno, non solo sulla strada, ma nei cuori di tutti.