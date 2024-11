Vaiano tra i borghi e la Torre Melagrana, le foto della prima edizione

Vaiano (Prato), 18 novembre 2024 – Per gli appassionati della corsa in collina, anche una pioggia incessante non è riuscita a rovinare l’atmosfera di questa prima edizione di “Vaiano tra i borghi e la Torre Melagrana”. L'evento è stato un’occasione unica per scoprire nuove e affascinanti location.

La manifestazione si è svolta a Vaiano, sotto l’attenta organizzazione della Podistica Prato Nord, guidata dal presidente Daniele Mulinacci, che si è dichiarato estremamente soddisfatto della riuscita dell’evento. La gara ha visto la partecipazione di ben 350 tra podisti e camminatori, un successo considerevole per una prima edizione. Come da tradizione, non poteva mancare il celebre "Terzo tempo", un momento di ristoro che ha saputo deliziare tutti i partecipanti con specialità irresistibili: dai coccoli fritti serviti con prosciutto e stracchino, simbolo di genuinità e convivialità, a tante altre bontà locali. L'evento, patrocinato dal CSI, ha beneficiato anche del servizio fotografico curato dall'ETS "Regalami un sorriso", confermando ancora una volta l’importanza dello sport non solo come competizione, ma anche come momento di aggregazione e solidarietà.