Futsal, Dudu trascina Mc. Pro Patria: vetta più vicina

Un Dudu Costa versione "monstre" firma con 2 reti negli ultimi 3’ la rimonta vincente del Modena Cavezzo, che sotto 3-1 a inizio ripresa sbanca in Liguria il campo del Cdm Futsal per 4-3 e ferma la striscia di 4 ko di fila in A2 Elite. Sotto 2-0 nei primi 6’ i gialloblù accorciano col guardiano Juninho che parte in contropiede e segna a fil di palo. Nel secondo tempo Boaventura firma il 3-1, subito accorciato da Martinez. Nel finale sale in cattedra Dudu Costa: il 37enne fuoriclasse prima segna dopo il tiro di Ben Saad, poi a un minuto dalla sirena sul lancio di Martinez stoppa di petto e salta con un lob d’autore il portiere per il 4-3 che poi Juninho difende con una super parata allo scadere su Moragas. Le altre: Lecco-Altamarca 1-5, Mantova-Pordenone 2-1, Elledì-Ol. Verona 6-1, Maccan-Milano 6-3, Rovereto-Cesena 2-4, oggi Mestre-Leonardo. Clas. Altamarca e Mantova 18, Elledì 13, Mestre *, Pordenone e Maccan 12, Cdm, Lecco e Rovereto 10, Leonardo * e Modena Cavezzo 9, Cesena 5, Milano 3, Ol. Verona 0.

SERIE C1. Una grande Pro Patria San Felice sbanca 4-3 Forlì e approfittando del pari del Baraccaluga (3-3 a Crevalcore) si porta a -1 dalla vetta. Giallorossi sotto 1-0 ma poi avanti 2-1 al riposo con Terranova e Degli Esposti, nella ripresa sorpasso forlivese (3-2), ma le parate di Avanzato e la doppietta di El Madi (il 4-3 su libero a 40 secondi dalla fine) valgono il nuovo ribaltone. Lotta ma cede 4-3 in casa il Sassuolo, sempre ultimo, a cui non bastano i gol di Ekue, Candeloro e Gazzadi contro lo Shqiponja. Classifica: Baraccaluga 20, Pro Patria 19, Parma 15, Gatteo e Ponte Rodoni 13, Guastalla e Shqiponja 9, Forlì e Aposa 8, Fossolo 7, Crevalcore 5, Sassuolo 3.

SERIE C2. Il Montale nel big match coglie la sesta vittoria su 6, passando con un netto 6-1 a San Cesario sul campo dell’Emilia Futsal (terzo ko di fila) secondo: le firme "orange" sono di Martella (2), Capuano (2), Cellurale e Lamaangad, di Venturelli la rete di casa. Terzo ko di fila per il Nonantola, piegato 5-2 in casa dal Sant’Agata. Classifica: Montale 18, Phoenix 13, Sant’Agata 12, Celtic ed Emilia 10, Bondanello 9, Nonantola 5, L’Eclisse 4, Legione Parmense 0.

SERIE D. Lo Sporting Modena (nella foto) domina 8-1 il big match con lo United Carpi (poker di Stabile, doppietta di Landi e reti di Sabour e Zinoubi, per i carpigiani Gilioli) e resta in vetta con Bologna (7-1 al Terre di Castelli) e Virtus Correggio 7-2 allo Junior Finale, domani alle 21 Canarini-Libertas. Clas. Bologna *, V. Correggio e Sp. Modena 15, United Carpi 12, Libertas * 9, Castiglionese 6, J. Finale * e Terre di Castelli * 3, Canarini (-2) * 1, Bagnolo * 0.

