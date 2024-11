Rugby serie B: ore 14,30 c’è Rovato al Bonori. A Pieve di Cento aspettano il Modena. L’Emil Banca di Brolis cerca la fuga solitaria

Doppia sfida casalinga per le bolognesi. Alle 14.30 Emil Banca Bologna e Pieve sono attese da due importanti sfide tra le mira amiche valide per la quinta giornata. L’Emil Banca di Francesco Brolis, capolista soliaria ospita al Bonori il Rovato. Sfida sulla carta alla portata dei bolognesi che però diffidano di un Rovato che è reduce da due successi con Pieve e Botticino, e a parte il passo falso nella prima di campionato con il Bergamo, ha dato del filo da torcere anche al Brixia, cedendo alla fine di un solo punto.

Il pronostico, anche grazie al vantaggio del fattore campo è tutto per il Bologna che vorrà confermare la vittoria nel derby e centrare un altro risultato consolidando il primo posto. Così capita in questo periodo ai giocatori di rugby, anche quelli del Bologna, per celebrare nel migliore dei modi "Movember", la campagna internazionale per sensibilizzare gli uomini sul tumore della prostata e ai testicoli, si sono fatti crescere i baffi e hanno organizzato una serie di eventi per raccogliere fondi per la Movember Foundation. Tornando al campo, Brolis conferma in toto i 22 che hanno battuto Pieve.

Confronto casalingo anche per Pieve che allo Sgorbati di Pieve di Cento ospita, sempre alle 14,30 il Modena. Per i ragazzi di Renzo Balboni, il match con i modenesi, è l’occasione di riscattarsi dopo la sconfitta di due settimane fa contro Bologna. Pieve quasi al completo, con il recupero anche gli ultimi indisponibili che erano rimasti dal match di Bologna, con l’esordio di Mattia Cevolani come estremo contro i suoi ex compagni di squadra.

Le altre gare: Bergamo-Sondrio, Botticino-Colorno, Brixia-Lyons Piacenza.

La classifica: Bologna 18; Brixia 16; Bergamo 13; Modena 11; Rovato e Lyons 10; Colorno 9; Pieve 7; Sondrio 6; Botticino 5.

Filippo Mazzoni