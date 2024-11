Hockey pista e Inline. Scomed, doppia eliminazione. Amatori: vista sulla finale

Sorride l’hockey Pista modenese, piange lacrime amare l’hockey inline, nel week end delle otto ruote modenesi: in quelle in linea, dove c’erano grosse attese per le due squadre della Scomed Bomporto impegnate in Coppa Italia, arriva invece una doppia eliminazione, in entrambi i casi con una sola rete di scarto. Nel settore maschile il Legnaro Under 23 sorprende i ragazzi di Angelo Lucchini, andando sotto 0-3, prima di completare una fantastica rimonta, vanificata però da una rete avversaria dopo quattro minuti nell’extra time, che manda in semifinale i veneti. Anche le ragazze sono andate sotto 0-3 contro le campionesse d’Italia del Milano, riuscendo a rimontare due reti, ma troppo tardi per portare la gara ai supplementari. Nelle otto ruote tradizionale, fa sensazione la nettissima sconfitta rimediata da Correggio a Seregno, che proietta l’Amatori in testa da sola, ma con un difficile compito, visto che i gialloblù saranno proprio a Seregno sabato prossimo, prima di chiudere in casa con Correggio.

RISULTATI. COPPA ITALIA A2, 8^G.: Amatori Modena - Pico Mirandola 5-2; Seregno – Correggio 5-0; Riposa: Scandiano. CLASSIFICA: Amatori MO (*) punti 15, Correggio (*) e Seregno 12, Scandiano (*) 9, Pico 0. COPPA ITALIA INLINE Maschile, QUARTI: Fox Legnaro – Scomed Bomporto 4-3 Dts. COPPA ITALIA INLINE Femminile, QUARTI: Scomed Bomporto – Torre Pellice 3-1. SEMIFINALE: Milano – Scomed 3-2 Dts.

Riccardo Cavazzoni