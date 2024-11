Impresa sportiva. Cassarai vince l’"Argentario Trail» nonostante la caduta a Capo d’Omo

Non una vittoria ma una vera impresa sportiva: i numeri dell’Argentario Trail parlano chiaro. E’ stata una bellissima battaglia sportiva quella che ha visto il successo di Giordano Cassarai, l’atleta di Macerata che ha vinto la corsa podistica competitiva di trail running: una gara di quasi 25 chilometri e 700 metri di dislivello che ha visto il successo dell’atleta del Team Bike Monti Azzurri in due ore 2 e 35 secondi. L’ atleta marchigiano stava volando. Poi una caduta sul punto più tecnico di Capo d’ Omo gli ha danneggiato il suo ritmo, ma ha tenuto duro nonostante le ferite, gestendo il margine preso all’inizio per vincere il suo primo Argentario Trail. Un grandissimo tempo nonostante una caduta. Cassarai ha preceduto il duo Donati-Bartolini, arrivati in volata. Entrambi gli atleti del Trail Running Project di Arezzo sono arrivati praticamente insieme; secondo Alessio Donati con il tempo di due ore un minuto e quattordici secondi, e Patrizio Bartolini staccato di due secondi. In campo femminile Patrizia Giannini ha vinto per la quarta volta di fila all’Argentario Trail. L’ atleta umbra ogni anno corre sempre più forte e quella di domenica è probabilmente la sua vittoria più bella. La vincitrice, tesserata per l’Athletic Amelia, ha vinto col tempo di due ore ventisei minuti; secondo posto per Giulia Botti (Atletica Reggio) in due ore e trentatré minuti e terza Giulia Antinoli (G.S. Orecchiella Garfagnana). Vincitori delle categorie Veterani sono stati Gilberto Sadotti (Trail Running Project) e Francesca Paradisi (Gruppo Podistico Rossini). E domenica si è corsa anche la short di 10 chilometri. I vincitori della prima edizione con percorso corto sono Luigi Cheli (Atletica Costa d’Argento) e Samantha Nisini (Sorunners).