Football americano. Nuovo volto Warriors: coach Rigato punta sul quarterback Brooks

Se sia rivoluzione (tanti cambiamenti) o più semplicemente restaurazione – in questa stagione si riparte da soli, dopo l’unione dello scorso anno con i Vipers Modena – lo scopriremo solo cammin facendo. Intanto, però, i Carpanelli Warriors di Elisabetta Calzolari (la presidente), cominciano con il piede giusto.

Qual è uno dei ruoli chiave di una formazione di football americano?

Quello del quarterback, che deve essere il regista, il fulcro del gruppo. E il coach, Samoa Rigato, ha pescato nel mondo americano. Ashley Brooks sarà al timone di un attacco formato da tanti giovani desiderosi di esprimersi al meglio anche nel massimo campionato italiano.

Ashley, originario dell’isola di Gran Turks che fa parte del l’arcipelago dei Caraibi ha giocato per due stagioni 2019-2021 con la squadra semi pro dei Dallas Vikings Tufl, per poi spostarsi nel Regno Unito e fare una stagione con Leeds Beckett University.

Nel 2022 ha firmato il primo contratto europeo con la squadra di Timisoara 89ers ricevendo il riconoscimento dalla commissione sportiva delle Isole Turks e Caicos come primo isolano a firmare come giocatore di football per una squadra europea.

Nell’ultima stagione, invece, è stato tra i protagonisti in Francia, con la maglia degli Elancourt Templiers.

Ora, l’esperienza all’ombra delle Due Torri. La scelta veloce del mondo Warriors dovrebbe produrre, a cascata, una serie di opportunità. Sciolto il nodo del ruolo più delicato e importante, e comunque tenendo presente l’idea di una squadra giovane puntando sui ragazzi costruiti in casa – i Carpanelli Warriors da questo punto di vista non hanno mai lesinato sforzi per creare un vivaio di qualità, capace poi di alimentare la prima squadra – ci sarà la possibilità di costruire con anticipo schemi e giochi per riportare i Guerrieri là dove vorrebbero stare. Non solo il massimo campionato di football americano, ma anche e soprattutto staccare il pass per i playoff per sognare ancora più in grande.

a. gal.