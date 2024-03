Football americano. Pronto riscatto per i Vipers-Hogs. Daino in Nazionale

Pronto riscatto per i Vipers-Hogs, il sodalizio reggiano-modenese impegnato nel campionato di Seconda divisione. Dopo il primo stop stagionale, rimediato a Ferrara, lo stadio "Torelli" di Scandiano ha fatto da cornice alla bella vittoria interna contro i Trappers Cecina, ancora imbattuti, che sono stati sconfitti 35-7. Padroni di casa subito avanti con una corsa di La Rocca e successiva trasformazione di Chiriac, poi i livornesi replicano ed impattano, ma nel secondo quarto devono tornare ad inseguire grazie al bis di La Rocca per il 13-7 che manda le due compagini negli spogliatoi. Nella ripresa non c’è partita: Daino lancia per le mani di Gatti che firma il 19-7, poi è ancora La Rocca a fare tris e Corradini a chiudere i conti per il 35-7 finale. "Per noi battere Cecina era molto importante in chiave secondo posto. I ragazzi sono cresciuti molto e abbiamo ancora margine" spiega l’offensive coordinator Michele Degrassi. Sabato 6 aprile ostica trasferta romana sul campo dei Grizzlies.

Nazionale. Nel frattempo Emanuele Daino, quarterback reggiano, è impegnato in questi giorni a Cadimare nel raduno della nazionale Under 19. Domani, al velodromo Vigorelli di Milano, sfida amichevole con una selezione di atleti provenienti da varie high school americane.