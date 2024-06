Football americano. Si ferma in semifinale il sogno dei Vipers Hogs

Si ferma in semifinale il sogno dei Vipers Hogs. Nel penultimo atto di Seconda divisione, il sodalizio reggiano-modenese è sconfitto dai Pirates Savona, che si aggiudicano al fotofinish un match equilibrato: 29-26. La contesa è subito in salita per gli ospiti, costretti a inseguire dopo due segnature dei liguri, ma coach Solmi ridisegna la difesa e la mossa sortisce gli effetti sperati: nel secondo quarto un field goal di Chiriac sblocca la squadra che viaggia, brava poi nella parte iniziale della ripresa a riprendere vigore e a portarsi in vantaggio, trascinati da Luca Minopoli (foto). A una manciata di secondi dalla fine i Vipers Hogs sono avanti 26-23, prima della beffa che arriva con un passaggio da 57 yards di Radu, raccolto da Ugalde in end zone, che sancisce la vittoria dei padroni di casa. Savona, nel match che assegnerà il titolo, se la vedrà con le Aquile Ferrara, vittoriose 42-14 in trasferta coi Bengals Brescia.