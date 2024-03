Football americano. Warriors ancora in grande difficoltà. Non c’è storia a Firenze con i Guelfi: 55-0 I Carpanelli Warriors subiscono una pesante sconfitta contro i Guelfi a Firenze. La classifica vede i Giaguari in testa, seguiti da Dolphins e Skorpions. I Doves si preparano per sfidare i West Coast Riders Toscana.