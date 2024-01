FOOTBALL AMERICANO. Warriors, arriva il brasiliano Piola

Grande attesa per la nuova stagione dei Carpanelli Warriors che, nella Prima Divisione di football americano, cercheranno di conquistare i playoff. La società della presidente Elisabetta Calzolari ha giocato d’anticipo. Il primo arrivo, già annunciato, è quello del quarterback caraibico con esperienze europee alle spalle Ashley Brooks. Ingaggiato anche il secondo straniero, Warren Bartlett. Può essere utilizzato in più ruoli ed è reduce da quattro anni di collehe a Orlando. Anche lui ha esperienze europee avendo giocato per due stagioni in Germania. E sempre dalla Germania arriva Gabriel Piola, italobrasiliano classe 1998. Ha disputato l’ultimo europeo con la maglia della Nazionale italiana ed è conosciuto da coach Samoa.