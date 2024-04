Football americano. Warriors, stagione sfortunata. Anessiadis finisce subito ko

Un’altra sconfitta, la quinta consecutiva, per i Carpanelli Warriors, che cadono in casa, 0-57, contro i Marines Lazio. I giovani Guerrieri continuano a fare esperienza, ma segnano poco – due touchdown fin qui – e subiscono tanto. Non sono nemmeno fortunati nella scelta degli stranierii.

Ashley Brooks, il quarterback, non incide, Warren Bartlett è stato tagliato. E l’ultimo arrivato, Thomas Anthony Anessiadis, ha subito accusato un problema muscolare che l’ha costretto a uscire di scena. Nonostante tutto l’aria che si respira è buona e il progetto di crescita va avanti, anche se è chiaro, a questo punto, che i Guerrieri chiuderanno all’ultimo posto il massimo campionato di football americano e, probabilmente, senza vittorie.

Il prossimo impegno dei ragazzi di Samuele Rigato è previsto per sabato ad Ancona, contro una delle formazioni più accreditate per restare ai vertici. Ma non è nello spirito Guerriero arrendersi prima del tempo. E i giovani, che stanno cercando di crescere per ipotecare il futuro, non si tireranno indietro.

Le altre gare: Panthers Parma-Skorpions Varese 34-38; Rhinos Milano-Dolphins Ancona 21-30; Frogs Milano-Guelfi Firenze 19-26.

La classifica: Skorpions Varese e Dolphins Ancona 1000 (4-0); Guelfi Firenze 750 (3-1) Frogs Legnano 667 (2-1); Panthers Parma 500 (2-2); Giaguari Torino 400 (2-3); Rhinos Milano 333 (2-4); Lazio Marines 200 (1-4); Carpanelli Warriors Bologna 0 (0-5).