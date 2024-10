Forlì capitale dell’hockey. Trofeo delle Regioni al bis

Dopo il successo del recente torneo internazionale, Forlì si prepara ad accogliere, per il secondo anno consecutivo, il Trofeo delle Regioni 2024 e la Supercoppa Italiana femminile e maschile di Hockey. Tre giorni, dal 1° al 3 novembre, all’insegna dei giovani e dello sport al pattinodromo di via Ribolle 74, luogo richiamerà, tra atleti, dirigenti, accompagnatori e tifosi, circa 1.200 persone. "Questa è la manifestazione che in assoluto sposta più gente da tutta Italia: si tratta – spiega Mirko Valgiusti della Asd Libertas Forlì – dei migliori giovani atleti selezionati dalle varie regioni e che andranno a comporre le selezioni maschili e femminili per le categorie Under 12, 14 e 16".

Saranno sette le regioni partecipanti: Emilia-Romagna, Sardegna, Piemonte, Veneto, Lombardia, Puglia e Lazio; cinque le categorie (tre maschili e due femminili). Prima gara venerdì 1° novembre alle 10, conclusione e premiazioni domenica 3 alle 19. Sabato 2, inoltre, all’interno dell’evento si disputeranno le finali della Supercoppa Italiana fra squadre vincitrici dello scorso scudetto e della scorsa Coppa Italia: alle 18.30 previsto l’incontro femminile Milano-Civitavecchia e alle 20.30 l’incontro maschile Milano-Asiago.

"Noi come amministrazione tendiamo sempre a incentivare iniziative sportive del genere – spiega l’assessore allo sport Kevin Bravi (al centro nella foto) –, perché tendono a creare anche un importante indotto economico per la città, unendo sport, cultura e turismo, in una splendida struttura come il nostro pattinodromo". L’evento intero avrà una copertura in streaming online, mentre la Supercoppa sarà visibile sul canale 58 di Skysport. Gratuito l’ingresso al pattinodromo.

Sergio Tomaselli