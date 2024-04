Formula E, show a Misano. Da Costa squalificato. La vittoria a Rowland

Prima la gioia per la vittoria, poi la squalifica. La sesta tappa della Formula E e prima gara al Misano World circuit era andata a Felix da Costa (Tag Heuer Porsche), poi nella serata di ieri è arrivata la squalifica per una violazione tecnica dopo un’indagine della Fia (irregolarità che riguarda la molla dell’acceleratore). Oliver Rowland, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione con la sua Nissan, ha conquistato la vittoria che in Formula E mancava dal 2020.

La gara. Da Costa partiva dalla 13esima posizione in griglia e doveva subito aggredire i primi per non perdere il treno e farsi trovare pronto nelle fasi conclusive della gara. Così ha fatto. Una gara di lotta e sacrificio con le ultime tornate in cui è riuscito a rintuzzare gli attacchi di Rowland fino alla bandiera a scacchi. Intanto, da dietro risaliva Jake Dennis con la Andretti, capace di partire dalla 17esima posizione ed arrivare a prendersi il podio. Gara combattiva per Gunther, il vincitore della tappa giapponese della Formula E a Tokyo, che è riuscito a portare la Maserati ai piedi del podio per poi ritrovarsi terzo dopo la squalifica di da Costa. Oggi (ore 15) si bissa con gara 2 e settima tappa del mondiale per le iper sportive elettriche mosse da motori elettrici capace di generare 470 cavalli e oltre passare i 300 chilometri orari.

Misano oltre alle gare è anche tanto spettacolo. A infiammare il fan village ci ha pensato la cantante Rose Villain, protagonista del concerto live. Prima di lei, a salire sul palco, era stato l’artista riminese Federico Baroni che oggi introdurrà anche il live di Bradley Simpson, frontman della band The Vamps oggi nella veste da solista. Infine è stata inaugurata in circuito la padel arena con una icona del tennis nazionale, Corrado Barazzutti.

Andrea Oliva