Forte dei Marmi: De Gerone prepara rotazioni per l'ultima di campionato contro Lodi

L’ultima giornata di campionato, con il secondo posto già messo al sicuro, sarà l’occasione per Mirko De Gerone per dare spazio a quei ragazzi che finora hanno giocato di meno, "sì farò qualche rotazione in più, concedendo minutaggio a chi in pista c’è stato di meno, ma non andiamo a fare una scampagnata. Seguirò una certa logica". Il bel Canniccia Motor Club Forte dei Marmi ospita il Lodi, in uno scontro diretto che potrebbe ripetersi nel corso dei playoff, senza pensieri e con tanta tranquillità. "La squadra è tutta a disposizione - continua il condottiero dei rossoblù - ed in vista delle vacanze di Pasqua concedermi anche qualche giorno di riposo, poi però ci sarà da rimettersi sul pezzo per preparare un rush finale a cui teniamo tantissimo, perché c’è un titolo da difendere che omoreremo, come abbiamo dimostrato di fare finora, al massimo delle nostre possibilità".

Nonostante il futuro ancora incerto, con tantissimi rumors che riguardano i giocatori - "le voci circolano ed anche io vivo alla giornata, ma restiamo concentrati sul presente" -, il Forte quindi non molla e non mollerà, su questo c’è da poter mettere la mano sul fuoco. Presentando la partita di Lodi, a proposito i lombardi il loro terzo posto lo devono difendere dall’assalto del Bassano staccato di 1 solo punto, c’è da dire che la squadra di Gigio Bresciani ha vinto due partite su due nei faccia a faccia. All’andata, lo scorso 4 gennaio, fu un 6-3 con un Fernandes ispirato ed autore di una tripletta (Fernandes 3, Faccin, Nadini, Giovannetti/Francisco Ipinazar 2, Torner), ma il primo tempo si chiuse sul 2-2. Ancor più equilibrio, con tante recriminazioni da parte del Forte, il 15 marzo nella semifinale di Coppa Italia finita 4-3 per il Lodi, decisa dall’ex Compagno ad appena 23 secondi dalla fine (Faccin, Najera 2, Compagno/Francisco Ipinazar, Torner 2.

Sergio Iacopetti