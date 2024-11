Forte e Centro sono pronti a dare battaglia

VIAREGGIO

Al cospetto del monte Everest. Con una piccola racchetta in mano per scalare la vetta più impervia del mondo. Il Cgc Viareggio attende il fortissimo Trissino (tre partite e tre successi e con una differenza reti addirittura di +19), con il dovuto rispetto, ma con il coraggio di chi non ha assolutamente niente da perdere. Alessandro Cupisti lo sa e punta sulla voglia di stupire.. "Sarà durissima, ma è solo una partita. I miei ragazzi stanno crescendo e devono avere la mentalità giusta propria di chi non ha paura". Cosa teme del Trissino?

"È la corazzata del campionato. Una squadra composta da giocatori di assoluto valore e che pare inarrestabile, ma noi giocheremo come sempre. Senza accorgimenti particolari ma cercando di metterli in difficoltà sfruttando le nostre qualità".

Al netto della sconfitta di Valdagno, queste qualità stanno uscendo fuori.

"Qualità e mentalità sono le due facce della stessa medaglia. Durante gli allenamenti sprono sempre i ragazzi a credere nelle loro potenzialità. Le partite si vincono sfruttando al meglio le occasioni che si creano; occasioni che anche una squadra apparentemente invincibile, come il Trissino, lascia".

Il Trissino, con Cocco e Gavioli già protagonisti (7 reti per il primo e 6 per il secondo), recupererà Mendez ma dovrà fare a meno di Fantozzi.

"Onestamente non penso ai loro giocatori. Penso ai miei e a quello che potranno e dovranno fare per ottenere, se non il risultato, almeno una prestazione che li renda orgogliosi e che renda tali anche i tifosi".

Tre partite in una settimana. Ci vorrà l’apporto di tutti.

"La società ha fatto, a mio avviso, un ottimo lavoro. La rosa è lunga e mi permette di cercare, ogni partita, nuove soluzioni".

Parlando dello scorso turno, a Valdagno è arrivata un’altra sconfitta contro una big.

"A me la squadra è piaciuta. È rimasta in partita sino a 5’ dalla fine. Avrebbe dovuto sfruttare le occasioni create, ma ha tenuto bene la pista. Noi dobbiamo salvarci, non dimentichiamocelo".

Sergio Iacopetti