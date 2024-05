Forte infinito: va sotto, rimonta e vince. Torner glaciale su rigore a tempo scaduto

Forte dei marmi

4

trissino

3

dts (3-3)

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Giovannelli T., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

HOCKEY TRISSINO: Zampoli (Sgaria B.), Malagoli, Cocco G., Piccoli Giu., Piccoli Gio., Pinto, Garcia R., Mendez, Gavioli D. All.: Sousa.

Arbitri: Fronte di Novara e Galoppi di Follonica.

Marcatori: Malagoli 8‘44“; Cocco 12‘04“ del primo tempo. Galbas 3‘29“; Torner 4‘45“; Gil 11‘02“; Cocco 14‘37“; del secondo tempo. Torner 4‘49“ del secondo tempo supplementare.

Note: pubblico 900 con una cinquantina di tifosi ospiti. Espulsi: Gil def.; Garcia, Cinquini 2‘.

FORTE DEI MARMI – Anche nella seconda finale scudetto non bastano tempi regolamentari, ma stavolta a meno di 1“ dai rigori Torner segna su rigore il gol della vittoria del Forte sul Trissino. Finisce 4-3 (p.t. 0-2, s.t. 3-3) una sfida dalle mille emozioni che i rossoblu hanno meritato di vincere. Purtroppo sabato non potranno schierare Gil che ha rimediato un cartellino rosso. Nonostante l‘orario infausto per permettere la diretta di Rai Sport il pubblico risponde presente. Formazioni immutate rispetto a gara uno, vale a dire Trissino al completo e Forte senza Ambrosio, sostituito stavolta da Tommaso Giovannelli.

Primo tempo con i padroni di casa che creano e gli ospiti che segnano su episodi. Al 2‘ azione personale di Gil il cui tiro colpisce la traversa. Sono i rossoblu a creare di più, ma Zampoli para. All‘8‘ Trissino in vantaggio grazie a Malagoli. La reazione del Forte porta alle conclusioni di Galbas (8‘ da fuori) e Rossi (11‘ in area su assist di Torner) parate. Al 12‘ rigore per una trattenuta in area e Cocco raddoppia. La squadra di Bertolucci continua a creare e Zampoli a parare. Lo 0-2 su cui si va al riposo appare punitivo per i versiliesi.

La ripresa si apre con l‘espulsione di Garcia per fallo su Torner; Zampoli para il tiro diretto di Compagno, ma in superiorità numerica Galbas segna in girata (3‘). Passa poco più di 1‘ e una splendida azione personale di Torner porta al meritato pareggio. Al 7‘ viene espulso Cinquini, Gnata para tiro diretto e ribattuta di Cocco e, superata indenne l‘inferiorità numerica, arriva il vantaggio rossoblu su tiro da fuori di Gil (11‘). Al 13‘ subito dopo un‘azione contestata in area del Trissino, viene espulso definitivamente Gil per un fallo a gioco fermo. Senza tiro diretto, Cocco sfrutta la superiorità numerica grazie a un tiro che colpisce il palo e finisce in rete. Entrambe le squadre cercano fino all‘ultimo di vincere, ma sono i portieri ad essere ancora protagonisti. Si va così ancora ai supplementari. Nel primo 4 occasioni, tre per i rossoblu: tutte parate. Nel secondo supplementare l‘occasione migliore è per Galbas al 1‘, anche questa viene parata. Si arriva all‘ultimo secondo: per un fallo di Garcia su Torner viene assegnato il rigore che lo stesso Torner s‘incarica di trasformare pareggiando il computo delle vittorie.

Il grande entusiasmo dei tifosi è solo un po‘ stemperato dalla considerazione che i rossoblu giocheranno gara tre sabato (Palaforte ore 20,45) senza due attaccanti titolari su tre. Ma questa è una storia ancora da scrivere.

G.A.