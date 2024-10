Forte, la Supercoppa si allontana. Rimonta sfiorata dopo l’inizio choc

FOLLONICA

4

FORTE DEI MARMI

2

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA: Barozzi, Franchi, Banini D., Pagnini M., Pagnini F., Banini F., Thiel, Bracali, Montigel, Maggi (p). All. Silva.

CANNICCIA MOTOR CLUB FORTE: Gnata, Cacciaguerra, Ipinazar P., Torner, Ipinazar F., Ambrosio, Borgo, Giovannelli, Chereches, Ciupi (p). All. De Gerone.

Arbitri: Louis Hyde di Breganze e Alfonso Rago di Giovinazzo.

Marcatori: Pagnini F., Banini; Ipinazar F., Banini D., Ambrosio, Pagnini M.

FOLLONICA – Un buon Forte dei Marmi cade 4-2 a Follonica nella gara d’andata della Supercoppa Italia. Partita dai due volti con i ragazzi di De Gerone che soffrono il ritmo forsennato dei maremmani nel primo tempo, ma poi crescono ed alla fine recriminano pure qualcosa di fronte a un avversario di tutto rispetto ed apparso, forse, più avanti sotto il profilo della tenuta fisica.

Francesco Banini incoccia la traversa, quando sono passati meno di 5’, poi sale in cattedra Davide Banini che insacca al volo in azione personale, dopo un bello slalom. Sono passati 9’ di gioco e per il Forte le cose potrebbero peggiorare ancora. Pochi secondi e Davide Banini colpisce il palo, con un diagonale. I ragazzi di De Gerone si vedono con Francisco Ipinazar, che chiama alla respinta Barozzi, ma anche Gnata ha il suo da farsi sul rasoterra di Federico Pagnini. Ancora Barozzi respinge su Torner, poi è nuovamente la volta di Gnata a salire in cattedra con la doppia su Federico Banini, prima, e su Franchi, poi. È però il preludio al raddoppio, che arriva quando Davide Banini gira splendidamente alla sinistra del portierone, fresco Mvp ai recenti Mondiali di Novara (Mondiali vhe hanno anche segnato l’addio alla maglia Azzurra dell’estremo difensore del Forte, l’assist di Federico Pagnini imbeccato a sua volta dal tracciante di Franchi. Il Forte si desta giusto a fil di sirena, ma Torner colpisce il palo esterno.

Nella ripresa i maremmani, pur mantenendo il pallino del gioco, abbassano i ritmi ed il Forte rientra in corsa. Passano 9’ e Francisco Ipinazar batte Barozzi, con un tiro secco all’angolo alto. È qui che la partita potrebbe fare una virata completa. Il tedesco Thiel blocca fallosamente Ambrosio ed è rigore. Torner colpisce forte, ma centra Barozzi e così il 2-2 svanisce. Passano altri 3’ e dal possibile pari si arriva all’1-3. Borgo aggancia Franchi a metà campo e si becca il blu. Lo stesso Franchi, su punizione di prima, fa distendere Gnata per poi beffarlo con un tiro a mezza altezza. A 10’ dalla fine Ambrosio riapre i giochi, da bomber vero, con un tiro secco al volo dentro l’area di rigore e che si infila all’incrocio. Torner non va troppo lontano dal completare la rimonta, ma a poco più di 90“ dalla fine Marco Pagnini sfrutta, sul secondo palo, l’assist a tagliare la porta di Francesco Banini. Finisce 4-2, il Forte soffre, cresce ed alla fine recrimina pure qualcosa. Al ritorno la rimonta sarà dura, ma di certo non impossibile.

Sergio Iacopetti