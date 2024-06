Forte, tutto in una notte: "In casa sarà bellissimo"

Non sono bastate quattro gare per decidere chi vincerà lo scudetto 2024. La sfida fra Trissino, campione in carica e Forte dei Marmi, vincitore della regular season, è in perfetta parità e così la quinta partita di sabato al Palaforte diventa una finale secca che assegnerà il tricolore e, con l’equilibrio che ha caratterizzato tre partite su quattro, può darsi che anche sabato i 50’ canonici non siano sufficienti a decretare il vincitore. Ne qual caso si proseguirà con i tempi supplementari (come in gara due) e, eventualmente, i rigori (come in gara uno).

Mirco De Gerone, direttore sportivo del Forte dei Marmi, analizza così la sconfitta di misura (2-1) subita in Veneto della sua squadra "E’ stata una partita equilibrata, con occasioni per entrambe le squadre. In casa loro sapevamo che sarebbe stata molto dura e così è stato".

Che Forte dei Marmi è stato?

"Abbiamo giocato a viso aperto, forse un po’ contratti all’inizio, poi ci siamo sciolti e abbiamo fatto la nostra partita. Potevamo arrivare al pareggio e abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla, soprattutto nei contropiede. E’ andata così e adesso ce la giochiamo in casa".

Sabato si deciderà tutto in una partita secca, come la preparerete?

"A questo punto, andato il primo match-point, lo scudetto ce lo giocheremo davanti al nostro pubblico sulla spinta e la forza del quale potremo contare. Siamo tranquilli e abbiamo tutta l’intenzione di portare a casa lo scudetto".

Uno scudetto che sicuramente andrà alla squadra che commetterà meno errori e che saprà sfruttare con il massimo cinismo quelli (pochi) commessi dagli avversari. In gara quattro a Trissino sono stati bravi i padroni di casa a capitalizzare l’unica svista commessa dai rossoblu nel secondo tempo. Per arrivare a staccare lo scudetto dalle maglie del Trissino, Torner e compagni sanno che dovranno sfoderare una prova perfetta, esente da sbavature. Forte dei Marmi è già in fibrillazione, la caccia al biglietto è aperta e sabato sera il Palaforte sarà più che esaurito. Tutti sono intenzionati ad assistere e dare il proprio contributo all’impresa che i propri portacolori vogliono cercare di portare a compimento.

G.A.