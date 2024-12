Forte-Valdagno profuma di alta classifica. Scontro diretto per un posto nei playoff

Una sfida classica; una sfida che profuma di alta classifica. La Canniccia Motor Club Forte affronta stasera al PalaForte (ore 20,45) il Valdagno, una nobile dell’hockey italiano, in uno scontro diretto in ottica playoff. Mirko De Gerone, che avrà tutta la squadra a disposizione, lo sa e si augura punti e spettacolo.

Mirko, che partita sarà?

"Una partita difficile contro una squadra che ha gli stessi nostri obiettivi, ma che comunque arriverà a Forte senza l’assillo del risultato a tutti i costi. Credo che giocheranno leggeri e senza pressioni particolari, quindi noi dovremo stare sul pezzo perché, se abbassi la concentrazione, loro hanno tutte le armi per metterti in enorme difficoltà". Che Valdagno è questo? Pare un po’ in affanno, con un solo punto nelle ultime due partite...

"Non c’è da fidarsi perché i veneti sono sì squadra giovane, ma di assoluta qualità. Inoltre hanno una tradizione importante alle spalle".

Vero. Squadra giovane e con tre elementi molto interessanti. Borregan, Sanches e Giuliani hanno realizzato 28 delle 33 reti totali...

"Esattamente, sono la spina dorsale della squadra. Borregan gioca più dietro, mentre Sanches e Giuliani sono più finalizzatori. Su quest’ultimo sono anche pronto a scommettere su una carriera luminososa".

Tornando al turno precedente, con il Sandrigo si è visto un Forte decisamente tonico.

"Bella vittoria contro una squadra motivata, dopo il cambio in panchina, che vale di più della classifica che occupa e, altro aspetto non secondario, su una pista storicamente difficile per il Forte. Abbiamo sofferto solo all’inizio, poi abbiamo condotto la partita".

Ora si vede un Forte anche più pimpante...

"Innanzitutto stiamo recuperando un po’ tutti, ed anche le rotazioni migliorano. Sicuramente, poi, da tre settimane abbiamo cambiato modo di allenarci: meno parte tattica e più lavoro sulla tenuta fisica e questo in pista si vede. Adesso stiamo veramente bene e sono soddisfatto si quello che iragazzi mi stanno dando".

Anche Federico Ambrosio è totalmente recuperato.

"Fede adesso sta bene, soprattutto mentalmente. Non ha più quella normale paura che, chiaramente, soffriva nei contrasti e nei tiri delle precedenti settimane. Il suo pieno recupero è un altro fattore importante".

Sergio Iacopetti