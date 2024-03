"Fossone sconfitto da La Familiare: terza battuta d'arresto nel campionato nazionale di bocce in volo A2 ovest"

Terza sconfitta consecutiva per la bocciofila “Bernardo Rossi“ di Fossone che nella 7ª giornata del campionato nazionale per società di A2 ovest, specialità bocce in volo, è superata per 13-11 dai torinesi de La Familiare che festeggiano il primo successo stagionale. Nella trasferta piemontese i carraresi riescono però a strappare un punto così che riescono a scongiurare l’aggancio in classifica con i diretti rivali. Il primo turno si chiude 4-4 con la vittoria del Fossone nel combinato con Lido Clerici e nella coppia con Thomas Panesi-Mauro Levaggi. Il secondo turno è vinto dalla Familiare per 5-3 con un’altra vittoria di Lido Clerici nel tiro di precisione e un pareggio di Thomas Panesi nel tiro progressivo. Terzo turno ancora in pareggio per 4-4 grazie alle vittorie del Fossone nell’individuale con Thomas Panesi e nella coppia con Tiziano Micheli-Mauro Levaggi. Con uno score punti di 177-149, il Fossone è andato a un passo dal pareggio e le prossime partite in calendario saranno determinanti per la posizione definitiva della classifica, anche se i carraresi dovranno lottare fino in fondo.

La classifica: Beinettese (Cuneo) 27; Carcare (Savona) 20; Pozzostrada (Torino) 16; Fossone 9; La Familiare (Torino) 8; Envie (Cuneo) 4. Le bocce in volo sono una specialità che contempla prove tecniche e veloci, ed è considerata tra le più sportive e moderne.

ma.mu.