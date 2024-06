Franchi grande mattatore. Un altro show a San Zeno

di Sonia Fardelli

Guido Franchi mattatore nell’ultimo concorso nazionale di salto ostacoli all’ Equestrian Centre. Il giovane cavaliere senese, adesso in forza all’Esercito Italiano, ha vinto il Gran Premio e anche la 135 a tempo, le due categorie più alte del concorso. Rimessosi perfettamente dall’infortunio, ha dimostrato di essere tornato ad alti livelli. In sella ad Arsenio de Marchesana si è aggiudicato il Gran Premio mettendosi dietro Angelica Canonici seconda con Charlie e Massimo Pacciani terzo con Olympic Music. Quarta posizione per Yaly Kass su Sevillana del Terriccio e quinta per Nico Lupino con Ikke. Nella categoria 135 a tempo Guido Franchi (nella foto) ha dominato con Esmeralda del Colle, in seconda posizione Mikolaj Baranski su Alaska de La Bresse e in terza Tommaso Zorzi su Java de Donderye.

"Sono molto soddisfatto per queste due vittorie – ha detto Franchi – in particolare per quella ottenuta nel Gran Premio che era ben costruito, ma presentava molte difficoltà tecniche. Il mio cavallo, che ha solo 8 anni, si è espresso benissimo superando anche soggetti più esperti che hanno già fatto concorsi internazionali. Nella seconda manche sono partito per ultimo ed ho potuto gestire al meglio la gara, regolandomi sul tempo già fatto dagli avversari. E’ stata una bellissima gara che mi ha regalato tante soddisfazioni".

E adesso per Franchi inizia un importante periodo di gare.