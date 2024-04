Fratellanza, compleanno record il 1 maggio

Modena, 24 aprile 2024 – A Palazzo Comunale è stato presentato il Meeting Internazionale di atletica ’Frate150’ che si svolgerà al campo scuola di via Piazza 70 il prossimo primo maggio per celebrare i 150 anni di attività ininterrotta.

La società di atletica modenese ha in programma diversi appuntamenti nel corso del 2024 per festeggiare l’evento, ma questo è quello che si svolge nel pomeriggio dell’esatto giorno in cui la Fratellanza compirà 150 anni, e 150 è infatti il numero ricorrente nel programma della giornata. Il presidente Maurizio Borsari ha evidenziato come l’evento unirà l’aspetto popolare e quello più squisitamente sportivo; come contorno al meeting è previsto infatti un ’flash mob’ con i bambini che percorreranno 150 metri, sarà riproposto il recuperato inno della Fratellanza scritto nel 1877, vi saranno interviste e musica, gnocco e tigelle per tutti. In serata, dopo lo speciale aperitivo ’Fratellanza’, sarà poi presentato il docufilm che racconta la storia del sodalizio dal 1958 fino ad oggi.

Il direttore sportivo Stefano Ruggeri è poi entrato nel dettaglio più tecnico delle gare del Meeting Internazionale, un evento raro per la nostra regione che non ne organizza da anni.

Sono state volutamente previste poche gare (13 in tutto per 8 specialità) e pochi atleti, ma di alto livello, in modo da consentire al pubblico di seguire con attenzione lo svolgimento delle gare, che inizieranno alle 18. Per ricordare i 150 anni vi sarà una prima gara a metà fra le classiche distanze dei velocisti: 150 metri, non i ’soliti’ 100 né 200; al via il giamaicano Omar McLeod (oro a Rio nel 2016 sui 110 ostacoli) ed il britannico Jeremiah Azu (2 titoli europei U23 sui 100 piani e oro europeo staffetta 4x100 nel 2022). Mancano purtroppo molti velocisti italiani, impegnati nei mondiali di staffetta alle Bahamas il 4 maggio.

Nel 1500 femminili Nadia Battocletti (campionessa italiana in carica sui 5 e 10 chilometri su strada, 5000 pista e 3000 indoor) potrebbe anche aspirare a fissare il nuovo record italiano sulla distanza. Nei 5000 femminili Federica del Buono (vincitrice dell’ultima Corrida) cercherà di raggiungere il minimo per gli europei e per le olimpiadi, poi si vedrà; la qualità delle prestazioni infatti verrà condizionata dalle condizioni meteo, al momento non ancora ben prevedibili. Molto importante è anche la gara del lancio del peso, Saranno presenti ben tre atleti che lanciano oltre i 21 metri: Leonardo Fabbri (argento mondiale Budapest 2023) e Zane Wier (europeo indoor Istambul 2023), azzurri che si allenano in Sudafrica, ed il sudafricano Kyle Blignaut. Nel salto con l’asta è invece favorita Elisa Molinarolo, primatista italiana Indoor, con Roberta Bruni come outsider. Un evento da non perdere.