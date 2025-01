Freccette. Le finali provinciali da venerdì a Carpi

Grande appuntamento per gli amanti delle freccette. Da venerdì 24 a domenica 26 gennaio lo Zazza Bar di Migliarina di Carpi ospiterà le finali provinciali. Si parte venerdì con la competizione di ’cricket’ riservata ai tesserati, con iscrizioni in loco dalle 19,30 e inizio previsto per le ore 20. Domenica dalle 9,30 le eliminatorie doppio ko per Serie A e Serie B, con la Serie C che scenderà in campo alle ore 12. A seguire, le premiazioni concluderanno la manifestazione organizzata da Nuova Modena Darts.