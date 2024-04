Frignani dà fiducia all’UnipolSai: "Soffriremo, poi il gruppo crescerà"

Qualche intoppo sul mercato. Ma anche l’arrivo, presto, di alcuni elementi tanto attesi. L’UnipolSai campione d’Italia cercherà di difendere il titolo conquistato con pieno merito lo scorso anno. Ma Daniele Frignani, che della Fortitudo è il manager dal 2016, in questo intervallo di tempo 5 scudetti (2016, 2018, 2019, 2020, 2023), 3 Coppe Italia (2017, 2018, 2022) e una Coppa dei Campioni (2019), sa che, soprattutto all’inizio, non mancheranno le difficoltà. Difficile, per lui, fare previsioni oggi: non perché giochi in difesa, semplicemente perché non conosce ancora il reale valore della sua squadra. Nel frattempo, come preannunciato, è già tornato a Bologna Ricardo Segundo Paolini.

Frignani, partiamo dagli stranieri.

"l campionato messicano e quello venezuelano, in questo momento. sono un’incognita in più per noi. Pensavamo di avere già qualche certezza. E invece per ora no".

Porfirio Lopez e Seferina?

"Proprio loro. Per ora sono in Messico".

Raul Rivero?

"Pure lui. Con Raul c’è un rapporto tale che, eventualmente, trovare un accordo non sarà difficile. Ma in questo momento è in Messico. Sta giustamente pensando alla sua carriera. Sono gli ultimi due anni nei quali, probabilmente, può guadagnare".

Arriveranno rinforzi.

"E’ arrivato Ricardo Segundo Paolini, la prossima settimana sarà la volta di Ernesto Liberatore. Così tra seconda base e ricevitore dovremmo esserci. Poi, qualche giorno più tardi, arriverà anche Junior Martina".

Amichevoli?

"Dopo l’inizio, con Rovigo, oggi giocheremo al Falchi con il New Rimini, due partite da sei inning l’una a partire dalle 13. Poi la settimana successiva saremo a Ronchi dei Legionari, due partite da sette. E infine il 20 la sfida con Parma. Nel weekend dopo, poi, l’opening game con Grosseto".

Helder?

"Non abbiamo ancora conferme precise, ma resto fiducioso".

E sul monte di lancio?

"Christian Mura sta scandagliando il mercato dominicano. Mi auguro che per Parma ci possa essere".

L’UnipolSai, come sta?

"I ragazzi si allenano tutti i giorni, con scrupolo e professionalità. Siamo un po’ indietro, rispetto agli altri Penso anche ad Agretti, che è reduce da un intervento pesante. Deve recuperare".

Niente Coppa dei Campioni.

"Quest’anno ci saranno due ceche e due tedesche. E’ un formato che stanno sperimentando. L’appuntamento internazionale manca a me, allo staff, ai giocatori. E’ un momento per confrontarsi con il meglio che c’è in Europa, per sentirsi ancora più italiani. E, giocando tutti i giorni, per sentirsi come i professionisti. Si sta studiando una formula tipo Champions. Ma rispetto al calcio, mancano le risorse. Pensiamo alla Coppa Italia".

In che senso?

"Nel calcio, la Coppa Italia dà introiti. Da noi ci sono solo costi. Che non sono indifferenti per i club. Non è facile per noi del baseball".

Torniamo alla Fortitudo: quale sarà il suo percorso?

"Prima di tutto dobbiamo diventare una squadra".

Che tempi si è dato?

"Ancora non lo so. Lo capiremo solo con le prime partite. Confrontandoci con gli altri. Sicuramente…".

Dica.

"Mi aspetto un girone di andata di grande sofferenza".

E nel ritorno?

"Un crescendo. Un grande ritorno. Non è facile per noi, ogni anno si cambia formula".

Lei cosa propone?

"La formula perfetta forse non esiste. Lo dimostra il fatto che si prova sempre. Però troviamo la formula migliore, quella che si avvicina alla perfezione, ma è perfettibile. E manteniamola per 3-4 anni. Solo così si potrà programmare seriamente".

Lei ha fiducia?

"Quella non manca mai. Fa parte della storia della Fortitudo, fa parte del nostro passato e del nostro presente. Le difficoltà non mancheranno. Ma…".

Ma?

"Ci aiuteranno a crescere, se sapremo interpretarle e affrontarle bene. In questo modo si arriverà ai playoff. E poi speriamo di arrivare in fondo".