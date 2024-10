Frisbee Solmi e Forghieri, è un sogno azzurro

Il loro frisbee vola veloce come i sogni che rincorrono. I due giovani carpigiani Francesco Solmi e Riccardo Forghieri li hanno coronati vestendo la maglia della nazionale ai mondiali Senior che si sono svolti da fine agosto a metà settembre in Australia e in cui gli azzurri hanno chiuso con un soddisfacente 11° posto. Un’esperienza fantastica per i due portacolori dell’Ultimate Meta Carpi, la società che si allena nel campo dell’oratorio Eden, in pieno centro a Carpi, e che ha da poco cominciato la stagione agonistica con due formazioni nella categoria ’mixed’, i BetaCarpi nel campionato di Serie B e i MetaCarpi al debutto nella Serie A. Forghieri (classe 2002) e Solmi (classe 2004) sono stati impegnati per 3 settimane a Gold Coast, nei pressi di Brisbane (capitale del Queensland, a nord di Sydney) dove il locale impianto da golf è stato trasformato in 12 campi per i Mondiali di frisbee. La loro Italia è andata oltre le attese in un parterre con le migliori formazioni del mondo che vedeva al via 16 squadre. Gli azzurri hanno prima chiuso al terzo posto il girone eliminatorio poi nella gara decisiva della seconda fase per entrare nelle prime 8 hanno ceduto solo all’ultimo minuto alla Germania e così sono stati inseriti nel tabellone per i piazzamenti dal 9° al 16° posto, battendo di nuovo la Cina Taipei nei quarti, cedendo di fronte alla Nuova Zelanda in semifinale e battendo infine l’Austria nella finale che è valsa l’11° posto, piazzamento confermato rispetto al mondiale di 4 anni fa. "Siamo davvero soddisfatti – racconta Riccardo Forghieri – perché abbiamo dato il nostro apporto alla squadra ritagliandoci anche qualche soddisfazione personale. Io gioco in difesa, Francesco (Solmi, ndr) è nella linea d’attacco. Ma l’esperienza più bella è stata quella di condividere queste tre settimane con tanti ragazzi". Ma quali sono le regole basilari frisbee? Le partite sono 7 contro 7 con sostituzioni senza limiti, vince chi arriva prima a 15 punti (che vengono segnati ricevendo il frisbee nell’area di meta avversaria) oppure chi è in vantaggio dopo 100 minuti di gioco e come nel football americano la formazione in campo viene cambiata questo si è in attacco o in difesa, per questo ci sono ricevitori, difensori e corridori. Per l’Ultimate Metacarpi quella appena finita è stata un’estate d’oro visito che Teresa Ghelfi e Valentina Cozzolino hanno chiuso al 3° posto i mondiali Under 20 di Brighton con la squadra femminile, Emma Righi ha fatto parte della nazionale mista maschile-femminile Under 20 settima al mondiale di categoria, Lisa Galavotti ha preso parte agli Europei Under 17.