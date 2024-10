Futsal all’esordio contro la big Reggio Emilia. Serafini: "Il nostro obiettivo è la salvezza"

Parte oggi il campionato della Futsal Sangiovannese che debutterà in casa al pallone tensostatico di Piazza Arduino Casprini. Ospite degli azzurri di coach Francesco Ferrini, riconfermato, è Reggio Emilia, una formazione fortissima, data per la numero uno del torneo. "Noi cercheremo di fare bella figura, poi vedremo. Il nostro obiettivo di questo campionato è portarlo avanti in maniera dignitosa e con una salvezza tranquilla. Oggi con Reggio Emilia avremo qualche assenza per infortuni, quali quella del forte Senesi. Sono certo che questa rinnovata squadra, assai più giovane delle precedenti, darà il meglio ed il massimo delle sue possibilità. Ci sono giovani interessanti", commenta il presidente Simone Serafini. Ultimo acquisto è lo spagnolo Sergio Ramos , 24 anni, un esperto del Calcio a 5. Coach Francesco Ferrini potrà utilizzare solo di questi giocatori, a causa di alcune assenze degli infortunati. E quindi a disposizione ecco Torre, Riccobono, Faelli, Matteini, Manetti, Panarello, Pinzi e Ramos.

Gigr