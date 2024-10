Rari, un debutto da brividi. A Posillipo dopo le finali

Dopo la promozione record della passata stagione in A2, imbattuta per 34 partite, la Rari Nantes Florentia maschile di pallanuoto torna finalmente in A1: il campionato che più le compete avendo una lunga e gloriosa storia alle spalle, con nove titoli tricolori vinti, l’ultimo nel 1980. Da allora ci è andata più volte vicino fino al 2001 quando alla Scandone di Napoli fu battuta in gara-5 della finale scudetto dalla rivale storica del Posillipo che di scudetti ne vanta undici. Il calendario ha voluto che al suo ritorno nella massima serie la Rari di Andrea Pieri rieletto all’unanimità alla presidenza della società per il prossimo quadriennio, abbia ritrovato subito proprio i napoletani; la gara è in programma oggi alle 18 alla Scandone con diretta streaming sulla piattaforma Waterpolo Channel.

I ricordi delle sfide di vertice fra queste due squadre sono ancora vivi pur se entrambe negli anni hanno dovuto ridimensionare i propri obiettivi; anche il Posillipo, infatti, l’ultimo scudetto lo vinse 20 anni fa. L’ultimo successo dei gigliati a Napoli risale, invece, al 5 gennaio 2013 quando in vasca c’erano Giacomo Bini e il portiere Luca Minetti che ritroveremo anche oggi: Bini di nuovo in acqua, Minetti in panchina come allenatore, ruolo che ricopre da cinque anni dopo aver allenato per altri otto le giovanili.

"Quello che abbiamo fatto in A2 ora non conta più niente – ammonisce Minetti -. Ci portiamo dietro maggiori certezze ma ripartiamo da zero con una squadra di molti giovani che avranno la grande opportunità di affrontare avversari fortissimi; l’A1, infatti, sarà tutta un’altra cosa e dovremo adattarci quanto prima al salto di categoria".

Il tecnico indica anche quali saranno quest’anno gli obiettivi: "Una tranquilla salvezza visto che sarà un campionato in salita nel quale in ogni partita dovremo cercare l’impresa". Un suo giudizio, infine, sul Posillipo: "Sta tornando quello di una volta, potrebbe essere la mina vagante del campionato ma per noi, anche se sarà difficile, è la partita giusta per capire subito cos’è l’A1".