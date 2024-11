Futsal. Il Versilia cala il poker. Ma occhio agli infortuni

Serie B. Riparte la bella corsa del Versilia che batte 4-1 l’Arpi Nova Campi Bisenzio. A segno Ciardelli, Gambino, Ussi e Tintori, che con l’ottavo centro stagionale mantiene lo scettro di capocannoniere del campionato. Successo, però, reso un po’ più amaro dagli infortuni patiti dai leader tecnici Pitondo e Tintori, come conferma Matteo Paperini: "È stata una partita difficile, ma siamo riusciti a concretizzare concedendo poco all’avversario. Purtroppo siamo dispiaciuti per questi infortuni. Speriamo non sia niente di grave". Classifica: Villafontana 10; Versilia e Torrita 9; Boca Livorno 8; X Martiri e Italgronda Prato 7; Bagnolo 5; Real Casalgrandese 4; Sangiovannese, Real Casalgrandese e Mattagnese 3; Arpi Nova Campi Bisenzio 0.

Giovanili. I Pulcini battono Prato 5-3 (Corfini 3, Neri 2), mentre i Primi Calci pareggiano 8-8 sempre contro i lanieri (Giangrasso 4, Bozzo 2, Biondi, Bucci). La Under 17 batte 4-0 lo Scintilla (Polloni 3, Barsanti). La Under 15 schianta 10-1 l’Elba 97 (Lazzeri 4, Pretari 2, Galleni 2, Yermakov 2). Cade la Under 19 Nazionale contro la Sangiovannese per 3-1 (Malfatti).

Serie C2. Il Massarosa/Family Service non resiste al Five to Five, che si impone 3-1. A segno Rosata. "Dispiace perché sapevamo che sarebbe stato un inizio difficile, ma non avremmo mai pensato di essere ancora al palo dopo tre partite", ammette Matteo Panconi. Non bastano Ratti e Ricci al Futsal Viareggio. Il Futsal Massa si impone 4-2. Classifica: Five to Five e Futsal Massa 9; Toringhese e Polisportiva Slac 7; Scintilla e Quattrosquadre 6; Futsal Viareggio, Elba 97 e Deportivo 3; Massarosa/Family Service, Hellas Livorno e Virtus Maremma 0.

Femminile. Crolla 5-0 l’Atletico Viareggio contro Firenze, rimanendo in fondo alla classifica. "Stiamo affrontando un momento difficile, ma sono contento di allenare questo gruppo di ragazze che nonostante le assenze dà tutto fino all’ ultimo minuto" commenta Stefano Battelocchi. Classifica: Montebianco Prato 9; Il Decoratore Pistoia, Firenze, Follonica-Gavorrano, Pantere, Worange Pistoia e L’Alter Ego 6; Gf Rione, San Giusto e San Giovanni 3, Atletico Viareggio e Elba 97 0.

Sergio Iacopetti