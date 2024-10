Futsal. Il Versilia si gode il neo "Azzurro» Ciardelli

Serie B. Un buon Versilia C5 cade 4-2 sulla pista del Boca Livorno dopo aver condotto 2-1, con Gambino e Tintori (6° centro). "Peccato perché siamo sempre rimasti in partita contro una grande squadra. Alla fine anche il loro portiere ha partecipato alla manovra". Ma le buone notizie per il Versilia non finiscono qui. Il 18enne Tommaso Ciardelli, infatti, ha esordito nella Nazionale Under 19. Una chiamata meritata per il talento del Versilia che si sta confermando in Serie B, dopo un ottimo campionato di Serie C1. Classifica: Villafontana 9; Boca Livorno 7; Versilia e Futsal Torrita 6; Bagnolo, Italgronda Prato e X Martiri 4; Balca Poggese, Mattagnese, Real Casalgrandese e Futsal Sangiovannese 3; Arpi Nova Campi Bisenzio 0.

Giovanili. La Under 19 batte 4-0 la Mattagnese (Lippi 2, Monacelli, Cantone), la Under 17 batte 11-2 Quarto Tempo (Ciccarelli 3, Barsanti 3, Polloni 2, Ben Rhouma 2; Gianneschi). Infine la Under 15 batte 2-1 Prato (Galleni-Dini).

Serie C2. Massarosa/Family Service sconfitto 2-1 dalla Polisportiva Quattrosquadre, vano il centro di Vizzoni. "C’è rammarico per aver raccolto zero nonostante un’altra buona prestazione – commenta Matteo Panconi –; al momento gli episodi ci girano un po’ contro, ma abbiamo fiducia in quello che stiamo facendo". Non basta la doppietta di Francini al Futsal Viareggio. Lo Scintilla si impone 4-2. Classifica: Five to Five, Futsal Massa e Scintilla 6; Toringhese e Polisportiva Slac 4; Futsal Viareggio, Polisportiva Quattrosquadre e Deportivo 3; Massarosa/Family Service, Virtus Maremma, Hellas Livorno e Elba 97 0.

Femminile. Cade 9-1 l’Atletico Viareggio contro Il Decoratore Pistoia Women. La rete della bandiera porta la firma di Balduini. "Abbiamo perso contro una squadra veramente forte – dice Stefano Battelocchi –; Purtroppo siamo andati a giocare in sei, ma sono comunque felice di come le ragazze hanno affrontato la partita". Classifica: Montebianco Prato 9; Il Decoratore Pistoia Women 6; Firenze, Gf Rione, L’Alter Ego 2.0, Follonica-Gavorrano, San Giovanni, San Giusto, Worange Pistoia e Futsal Pantere 3; Atletico Viareggio e Elba 97 0.

Sergio Iacopetti