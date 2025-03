Futsal. Mc si arrende nei minuti finali. Pro Patria super, il Sassuolo in C2

Terzo ko di fila per il Modena Cavezzo, che a 4’ dalla fine era avanti 2-1 col Cdm ma poi deve cedere 4-2 ai liguri. Dopo lo 0-0 dei primi 20’ (quattro legni dei liguri), nella ripresa la sblocca Ortisi per gli ospiti, ma in 3’ la ribaltano Lozano in mischia e Ben Saad, immediato il pari di Foti, poi nel finale Boaventura e Ortisi la chiudono. I gialloblù restano quart’ultimi in A2 Elite ma il successo dell’Olimpia Verona (7-4 sull’Elledì) accorcia a un solo punto il margine sul penultimo posto.

In Serie C1 la Pro Patria travolge con un netto 9-3 il Forlì e a 3 gare dalla fine mantiene il +3 sul Baraccaluga, che batte 6-3 il Crevalcore, mentre si stacca il Gatteo terzo, sconfitto 5-4 dal Fossolo e a -8 dalla vetta. Per i giallorossi tris di El Madi e Salerno, poi reti di Gaglio, Garofalo e Degli Esposti. In coda ennesimo ko per il Sassuolo, battuto 8-3 a Castelnovo Sotto dallo Shqiponja e matematicamente retrocesso: ai neroverdi non bastano i gol di Gazzadi, Schiavoni e Pureza per evitare il ko numero 17 in 19 gare.

In Serie C2 cade l’imbattibilità del Montale già promosso, sconfitto 4-3 in casa dall’Emilia, che fa un balzo decisivo per i playoff al quarto posto con un poker dello scatenato Pozzi, di Martella, Cellurale e Capuano le reti orange. Niente da fare per il Nonantola travolto 10-0 a Sant’Agata e agganciato al penultimo posto da L’Eclisse.

In Serie D venerdì Libertas-Canarini 15-1 e United Carpi-Sporting Modena 5-1, ieri Terre di Castelli-Bologna 3-6 e Junior Finale-Virtus Correggio 0-5.