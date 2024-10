Futsal. Mc, ultima amichevole con Imola. La Pro Patria per il tris a Concordia

Ultima amichevole oggi con Imola per il Modena Cavezzo, in vista del debutto di sabato 12 in A2 Elite. In campo invece oggi per i campionati regionali solo la C1 con la terza giornata: la capolista Pro Patria San Felice (in foto Terranova 2 vittorie su 2 come il Gatteo) cerca il tris a Concordia alle 15 contro il Fossolo, mentre il Sassuolo ancora fermo a zero gioca alle 15 sul campo del Forlì.

Le altre gare: Aposa-Gatteo, Baraccaluga-Ponte Rodoni, Parma-Guastalla, Shqiponha-Crevalcore.

Clas. Pro Patria e Gatteo 6, Parma e Baraccaluga 4, Crevalcore e Forlì 3, Guastalla e Aposa 2, Ponte Rodoni e Fossolo 1, Sassuolo e Shqiponja 0. Fermi invece i campionati di D e C2 visti gli impegni nel primo turno della Coppa Velez, che oggi vede 7 modenesi in campo (gara secca, in caso di parità ci sono i rigori): Academy Terre di Castelli-L’Eclisse (16 a San Cesario), Junior Finale-Emilia Futsal (16 a Massa Finalese), Montale-United Carpi (15), Nonantola-Futsal Santilio (15), Sporting Modena A.-Sant’Agata (18 ad Albareto). Nel secondo turno entreranno in lizza anche le squadre di C1.

d.s.